Ariel NOAH Ungkap Asal Usul Nama Peterpan

JAKARTA - Ariel ‘NOAH’ ungkap asal-usul nama band Peterpan dalam wawancaranya dengan Soleh Solihun. Saat terbentuk pada 2000, band tersebut beranggotakan Ariel, Indra, Lukman, Andika, Uki, dan Reza.

Ariel membantah isu yang tersebar bahwa nama Peterpan merupakan kepanjangan dari Pemuda Terminal Antapani. Rumor tersebut berdasarkan lokasi sekolah mereka yang kala itu dekat Terminal Antapani, Bandung.

BACA JUGA: Ribuan Penonton Antre Demi Saksikan Penampilan Ariel NOAH feat BCL di BNI Java Jazz 2023

“Oh, enggak. Itu mitos, edan! Mungkin, orang-orang berpikir benar juga tapi (rumor) itu tidak sesuai dengan kenyataan,” tutur bapak satu anak itu saat tampil sebagai bintang tamu podcast YouTube 2SECOND TV, pada 8 September 2020.

Ariel ‘NOAH’ kemudian mengungkapkan, nama Peterpan bukanlah sebuah akronim. Kepada Helmy Yahya, dia mengaku, pemilihan nama itu dicetuskan oleh Andika yang merupakan salah satu pendiri band tersebut.

“Jadi, Andika itu mengantarkan mamanya dari Jakarta ke Bandung lewat Puncak. Di sana, dia melihat ada restoran sate kelinci bernama Peterpan. Terus dia bilang ke kami, ‘Nama bandnya Peterpan saja ya’,” ungkap Ariel dalam podcast YouTube Helmy Yahya Bicara, pada 15 September 2020.

Tanpa pikir panjang, para member lain mengiyakan usulan nama band dari Andika tersebut. “Karena kami sedang pusing mengumpulkan lagu, jadi ya sudahlah. Nama bandnya jadi Peterpan,” imbuhnya.