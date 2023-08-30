Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ariel NOAH Ungkap Asal Usul Nama Peterpan

Cita Zenitha , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |23:30 WIB
Ariel NOAH Ungkap Asal Usul Nama Peterpan
Ariel Noah Ungkap Asal Usul Nama Peterpan (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Ariel ‘NOAH’ ungkap asal-usul nama band Peterpan dalam wawancaranya dengan Soleh Solihun. Saat terbentuk pada 2000, band tersebut beranggotakan Ariel, Indra, Lukman, Andika, Uki, dan Reza.

Ariel membantah isu yang tersebar bahwa nama Peterpan merupakan kepanjangan dari Pemuda Terminal Antapani. Rumor tersebut berdasarkan lokasi sekolah mereka yang kala itu dekat Terminal Antapani, Bandung.

“Oh, enggak. Itu mitos, edan! Mungkin, orang-orang berpikir benar juga tapi (rumor) itu tidak sesuai dengan kenyataan,” tutur bapak satu anak itu saat tampil sebagai bintang tamu podcast YouTube 2SECOND TV, pada 8 September 2020.

Peterpan

Ariel ‘NOAH’ kemudian mengungkapkan, nama Peterpan bukanlah sebuah akronim. Kepada Helmy Yahya, dia mengaku, pemilihan nama itu dicetuskan oleh Andika yang merupakan salah satu pendiri band tersebut.

“Jadi, Andika itu mengantarkan mamanya dari Jakarta ke Bandung lewat Puncak. Di sana, dia melihat ada restoran sate kelinci bernama Peterpan. Terus dia bilang ke kami, ‘Nama bandnya Peterpan saja ya’,” ungkap Ariel dalam podcast YouTube Helmy Yahya Bicara, pada 15 September 2020.

Tanpa pikir panjang, para member lain mengiyakan usulan nama band dari Andika tersebut. “Karena kami sedang pusing mengumpulkan lagu, jadi ya sudahlah. Nama bandnya jadi Peterpan,” imbuhnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/205/3152360/peterpan-el3R_large.jpg
Peterpan Comeback Tanpa Ariel, Ello, Fiersa Besari hingga Tiara Andini Jadi Vokalis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/33/3151755/andika_peterpan-PYCh_large.jpeg
Biodata dan Agama Andika Naliputra, Personel Peterpan yang Bakal Comeback
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/205/3151515/uki_kautsar-Awng_large.jpg
Peterpan Comeback, Uki Kautsar: Satu-satunya Tempat Kembali adalah Rabb-ku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/33/3151453/peterpan-k59Y_large.jpg
Asal Usul Nama Band Peterpan yang Bakal Comeback
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/205/3151182/peterpan-oG9T_large.jpg
Peterpan Comeback, Ini 10 Lagu Legendaris Miliknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/205/3149335/peterpan-nlwF_large.jpg
Peterpan Comeback, Netizen: Emang Ariel Masih Mau?
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement