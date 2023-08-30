Lucky Hakim Tak Kapok Kembali ke Politik usai Mundur dari Kursi Wabup Indramayu

JAKARTA - Artis Lucky Hakim mengaku tak kapok kembali ke dunia politik setelah memilih mundur dari jabatan Wakil Bupati Indramayu pada Februari lalu. Hal ini diungkapkannya kepada awak media baru-baru ini.

"Saya tidak kapok, kemungkinan besar saya akan lanjut di politik. Berkontribusi di politik itu adalah bagian pelayanan,"ujar Lucky Hakim saat ditemui di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan belum lama ini.

Lucky tampaknya berat meninggalkan jiwanya sebagai politisi. Mantan suami Tiara Dewi ini menilai, politik adalah wadah untuknya berperan melayani masyarakat.

"Di politik itu tempat atau wadah yang tepat bagi kita untuk melayani masyarakat. Campur tangan ikut bersumbangsih proses pelayanan pada publik baik dari eksekutif, legislatif maupun sosial," terang dia.