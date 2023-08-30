Bacaleg Perindo Herwanto Siap Ubah Citra Tanah Tinggi Jadi Kampung Pendidikan

JAKARTA - Herwanto, Bacaleg Partai Perindo untuk DPRD Dapil I DKI Jakarta, Polsek, Kecamatan dan Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat mengadakan sebuah hiburan untuk warga.

Panggung Hiburan Rakyat dengan tema menjalin tali silaturahmi ini diadakan dalam rangka memperingati HUT ke-78 RI. Selain itu inj juga jadi ajang baginya agar lebih dikenal oleh warga Tanah Tinggi.

Untuk programnya, Herwanto mengatakan bahwa ia akan fokus ke pemberdayaan manusia. Sehingga tidak akan ada lagi pengangguran.

"Banyak, pertama program saya pemberdayaan masyarakat kalau nanti saya jadi dewan insyaallah saya akan mengurangi pengangguran dan melibatkan masyarakat dalam pembangunan," ungkap Herwanto kepada MNC Portal Indonesia, di Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, Selasa (29/8/2023).