HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jalin Silaturahmi, Bacaleg Perindo Herwanto Yakin dengan Potensi Pemuda Tanah Tinggi

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |12:30 WIB
Jalin Silaturahmi, Bacaleg Perindo Herwanto Yakin dengan Potensi Pemuda Tanah Tinggi
Bacaleg Perindo Herwanto bersilaturahmi dengan warga kawasan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. (Foto: Ayu/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bacaleg Partai Perindo, Herwanto mengadakan panggung Hiburan Rakyat di kawasan Tanah Tinggi RT 09 RW 04, pada Selasa (29/8/2023).

Herwanto mengatakan bahwa acara tersebut dalam rangka memperingati HUT ke-78 RI, sembari menjalin tali silaturahmi dengan warga.

"Hari ini kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema menjalin tali silaturahmi," kata Herwanto saat ditemui di kawasan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, Selasa (29/8/2023).

Dengan kegiatan seperti ini, Herwanto yang merupakan Bacaleg DPRD Dapil I DKI Jakarta, Polsek, Kecamatan dan Kelurahan Tanah Tinggi, dapat melihat bahwa banyak pemuda dan pemudi seperti tunas yang bisa menjadi calon-calon pemimpin.

"Ternyata di sini banyak sekali pemuda pemudi yang menurut saya tunas," ungkap Herwanto.

Halaman:
1 2
