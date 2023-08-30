Bacaleg Herwanto Hibur Warga Tanah Tinggi Lewat Panggung Hiburan Rakyat

Bacaleg Perindo Herwanto hibur warga Tanah Tinggi lewat Panggung Hiburan Rakyat (Foto: Ayu/MPI)

JAKARTA - DPD Perindo Jakarta Pusat dan Bacaleg DPRD Dapil I DKI Jakarta, Polsek, Kecamatan dan Kelurahan Tanah Tinggi, Herwanto mengadakan Panggung Hiburan Rakyat di kawasan Tanah Tinggi, RT 09 RW 04, pada Selasa (29/8/2023).

Tak hanya Herwanto, Ananda George (Prabu Siliwangi) bacaleg DPR RI Partai Perindo juga turut hadir.

Partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 ini menggelar panggung hiburan rakyat masih dalam rangka HUT ke-78 RI.

Warga yang didominasi oleh ibu-ibu hingga anak-anak itu terlihat begitu antusias menyaksikan hiburan di atas panggung yang dimulai pukul 14.30.

Padahal acara puncaknya akan digelar sekitar pukul 19.30 WIB, namun para warga yang didominasi oleh ibu-ibu itu sudah memadati area panggung.