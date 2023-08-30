Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bacaleg Herwanto Hibur Warga Tanah Tinggi Lewat Panggung Hiburan Rakyat

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |12:16 WIB
Bacaleg Herwanto Hibur Warga Tanah Tinggi Lewat Panggung Hiburan Rakyat
Bacaleg Perindo Herwanto hibur warga Tanah Tinggi lewat Panggung Hiburan Rakyat (Foto: Ayu/MPI)
A
A
A

JAKARTA - DPD Perindo Jakarta Pusat dan Bacaleg DPRD Dapil I DKI Jakarta, Polsek, Kecamatan dan Kelurahan Tanah Tinggi, Herwanto mengadakan Panggung Hiburan Rakyat di kawasan Tanah Tinggi, RT 09 RW 04, pada Selasa (29/8/2023).

Tak hanya Herwanto, Ananda George (Prabu Siliwangi) bacaleg DPR RI Partai Perindo juga turut hadir.

Partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 ini menggelar panggung hiburan rakyat masih dalam rangka HUT ke-78 RI.

Warga yang didominasi oleh ibu-ibu hingga anak-anak itu terlihat begitu antusias menyaksikan hiburan di atas panggung yang dimulai pukul 14.30.

Padahal acara puncaknya akan digelar sekitar pukul 19.30 WIB, namun para warga yang didominasi oleh ibu-ibu itu sudah memadati area panggung.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/598/3189635/mnc_media-cAvZ_large.jpg
Semua Program Terbaik Tonton di Sini: RCTI Channel 28,  MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, dan iNEWS Channel 31
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/598/3027519/kahitna-hingga-the-changcuters-siap-meriahkan-lmac-super-hitz-fest-2024-JY00heoQra.jpeg
Kahitna hingga The Changcuters Siap Meriahkan LMAC Super Hitz Fest 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/598/2997538/deretan-program-terbaik-mnc-media-entertainment-untuk-keluarga-indonesia-BkAlUnK5YO.jpG
Deretan Program Terbaik MNC Media Entertainment untuk Keluarga Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/07/598/2993770/mnc-media-entertainment-persembahkan-tayangan-terbaik-untuk-keluarga-indonesia-80yFZ6qlWx.jpeg
MNC Media Entertainment Persembahkan Tayangan Terbaik untuk Keluarga Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/33/2939444/ayo-tetap-produktif-dengan-menghadiri-pesta-akhir-tahun-2023-pada-event-community-club-ngeshortsbareng-di-bali-39FbDv6MH6.jpg
Ayo Tetap Produktif dengan Menghadiri Pesta Akhir Tahun 2023 pada Event Community Club #NgeShortsBareng di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/598/2939429/joyful-desember-jelajahi-series-seru-dengan-vision-originals-kisah-keluarga-horror-hingga-cinta-segitiga-RvFKNQ2H2A.jpg
Joyful Desember, Jelajahi Series Seru dengan Vision+ Originals: Kisah Keluarga, Horor, hingga Cinta Segitiga!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement