Babe Cabita Sempat Kritis, Kaesang Pangarep Jadi Penyelamat

JAKARTA - Babe Cabita sempat kritis saat terserang Anemia Aplastik beberapa waktu lalu. Setelah mengalami berbagai usaha dan perjuangan Babe Cabita berhasil selamat dari masa-masa kritisnya itu. Salah satunya, berkat bantuan dari Kaesang Pangarep.

Kala itu, Babe Cabita membutuhkan 4 kantong darah untuk transfusi. Ia berusaha untuk menghubungi teman-teman yang bekerjasama dengan PMI (Palang Merah Indonesia).

"The power of friendship, jadi waktu itu aku minta darah ke rumah sakit tidak ada, ke PMI kosong. Saat itu yang dibutuhin bukan darah biasa, bukan yang merah, tapi yang kuning, Leukosit ya," kata Babe Cabita, dikutip dari YouTube Deddy Corbuzier, Selasa (29/8/2023).

Hingga akhirnya Babe Cabita mencoba menghubungi Kaesang Pangarep dan berhasil mendapatkan kantong darah yang ia butuhkan.

"Akhirnya aku teringat pernah podcast sama Kaesang, terus aku nelpon Ari orangnya Kaesang. Terus nggak tahu cerita nggak tahu gimana, akhirnya Kaesang dapet tuh. Kaesang bantu lah ibaratnya," kenang Babe Cabita bersyukur.

Setelahnya komika 34 tahun berhasil melewati masa kritisnya. Tak hanya itu Kaesang Pangarep juga menanyakan kondisi sang komika ketika bertemu.

"Makanya kemarin waktu jumpa sama Kaesang, ada acara juga (dia nanya kabar) 'Gimana lu? Sudah aman ya kemarin? Aman lah, rezim kan aman," seloroh Babe Cabita.

