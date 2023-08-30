Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Verny Hasan: Saya Tidak Suka dengan Denny Sumargo

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |08:44 WIB
Verny Hasan: Saya Tidak Suka dengan Denny Sumargo
Verny Hasan angkat bicara soal tantang Denny Sumargo tes DNA lagi (Foto: IG Verny Hasan)
A
A
A

JAKARTA - Verny Hasan kembali mengungkit permasalahan tes DNA anaknya dengan YouTuber Denny Sumargo. Tak terima dengan isu tersebut, Densu itu telah melaporkan Verny Hasan atas tuduhan pencemaran nama baik ke polisi.

Kini, Verny Hasan bersama kuasa hukumnya, Jeffry Simatupang, membeberkan alasannya ingin melakukan tes DNA lagi.

Verny Hasan: Saya Tidak Suka dengan Denny Sumargo

"Itu perbandingan aja," kata Verny Hasan dalam jumpa persnya di Kopibrug, Tebet, Jakarta Selatan belum lama ini.

Verny kemudian mengungkapkan kekecewaannya kepada mantan pebasket profesional itu. Densu dinilai kerap mengungkit masa lalunya.

"Saya kasih tahu ya, kenapa saya sama sekali tidak suka sama Densu di podcast tersebut, selalu mengungkit-ungkit masalah," ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/33/3168983/denny_sumargo-f6on_large.jpg
Reaksi Denny Sumargo Dicalonkan Netizen Jadi Menpora: Aku Enggak Pantas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/33/3159336/denny_sumargo-jR5z_large.jpg
Anak Sudah Dapat Endorse Sejak Lahir, Denny Sumargo: Gabriella Membawa Berkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158734/denny_sumargo-alAi_large.jpg
Denny Sumargo Berharap, Erika Carlina dan DJ Panda Bisa Berdamai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158657/denny_sumargo-ZSHr_large.jpg
Denny Sumargo Bebaskan Anak Pilih Agama: Yang Penting Tanggung Jawab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158549/denny_sumargo-IxlH_large.jpg
Respons Denny Sumargo Dituding Berpihak pada DJ Panda terkait Kasus Erika Carlina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/33/3145016/denny_sumargo-Sqv4_large.jpg
Kecam Tambang Nikel, Denny Sumargo: Raja Ampat Tanah Kehidupan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement