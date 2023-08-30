Verny Hasan: Saya Tidak Suka dengan Denny Sumargo

JAKARTA - Verny Hasan kembali mengungkit permasalahan tes DNA anaknya dengan YouTuber Denny Sumargo. Tak terima dengan isu tersebut, Densu itu telah melaporkan Verny Hasan atas tuduhan pencemaran nama baik ke polisi.

Kini, Verny Hasan bersama kuasa hukumnya, Jeffry Simatupang, membeberkan alasannya ingin melakukan tes DNA lagi.

"Itu perbandingan aja," kata Verny Hasan dalam jumpa persnya di Kopibrug, Tebet, Jakarta Selatan belum lama ini.

Verny kemudian mengungkapkan kekecewaannya kepada mantan pebasket profesional itu. Densu dinilai kerap mengungkit masa lalunya.

"Saya kasih tahu ya, kenapa saya sama sekali tidak suka sama Densu di podcast tersebut, selalu mengungkit-ungkit masalah," ujarnya.