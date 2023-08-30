Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tanggapan Indra Bekti usai Rencana Rujuk Ditentang Ibu Aldila Jelita

Lintang Tribuana , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |04:30 WIB
Tanggapan Indra Bekti usai Rencana Rujuk Ditentang Ibu Aldila Jelita
Tanggapan Indra Bekti usai rencana rujuk ditentang ibu Aldila Jelita. (Foto: Intens Investigasi)
JAKARTA - Indra Bekti dikejar awak media setelah ibu Aldila Jelita, Marjam Abdurahman, tegas menolak rencana rujuk mereka. Ia tak rela putrinya kembali berumah tangga dengan sang presenter.

Bekti dan Dila tampak menghindari pertanyaan itu saat dikerubungi wartawan. Mulanya, ia menjelaskan kegiatan yang mereka lakukan bersama kedua anaknya.

"Anak-anak baru selesai latihan nyanyi," kata Bekti, dikutip dari Intens Investigasi pada Rabu (30/8/2023).

Namun, Bekti masih berusaha ramah meladeni awak media yang terus mencecar mengenai rencana rujuknya dengan Dila. Ia juga belum mau berbicara banyak.

"Kalau sudah ada pembicaraan selanjutnya baru ya kita mau komen," kata pria 45 tahun itu.

Begitu pula dengan Aldila yang enggan membahas masalah rujuk ataupun terkait kemunculan sang ibu. Ia meminta pengertian agar tidak dicecar pertanyaan terus.

