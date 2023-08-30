Shin Min Ah dan Park Hae Soo Digaet Bintangi Drama Ill-Fated Relationship

SEOUL - Shin Min Ah dan Park Hae Soo berpotensi adu akting dalam drama berjudul Ill-Fated Relationship. Kabar tersebut, pertama kali dipublikasikan STARNEWS, pada 30 Agustus 2023.

AM Entertainment mengamini kabar artisnya, Shin Min Ah mendapat tawaran untuk membintangi drama itu. “Dia masih mempertimbangkan tawaran itu dengan positif,” tutur agensi tersebut dikutip dari Soompi, pada Kamis (30/8/2023).

Selain Ill-Fated Relationship, Shin Min Ah kabarnya juga mendapat tawaran untuk bermain dalam drama komedi romantis Because I Want No Loss. Seperti AM Entertainment, BH Entertainment yang menaungi Park Hae Soo pun memberikan jawaban serupa.

“Drama itu merupakan salah satu proyek yang ditawarkan pada aktor kami. Saat ini, dia masih mempertimbangkan tawaran tersebut,” kata agensi bentukan Lee Byung Hun tersebut menambahkan.

Diadaptasi dari webtoon berjudul serupa, Ill-Fated Relationship mengusung genre kriminal-thriller yang terdiri dari enam bagian. Proyek ini disutradarai oleh Lee Il Hyung yang pernah menggarap drama A Violent Prosecutor dan Remember.