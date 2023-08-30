Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Nia Daniaty hingga Five Minutes Sukses Meriahkan House of Harmony

Lintang Tribuana , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |23:46 WIB
Nia Daniaty hingga Five Minutes Sukses Meriahkan <i>House of Harmony</i>
Nia Daniaty hingga Five Minutes meriahkan House of Harmony. (Foto: Instagram)
JAKARTA - Deretan musisi ternama Tanah Air sukses memeriahkan acara bertajuk House of Harmony, perayaan ulang tahun Wahana Media Entertainment yang ke-25 di Menara Kuningan, Jakarta Selatan, pada 26 Agustus 2023.

Di antaranya adalah Five Minutes, The Titans, Tyok Satrio, Della Firdatia, Bella Queen, Azizah Maumere, Ruth Nelly. Selain itu, ada juga Niat Daniaty, Obin The Flops, De Poin, Jogi, Stak Brothers, Boraspati, dan Argadho Trio.

“Acaranya ada ceremonial untuk merayakan bahwa kita sudah berhasil selama 25 tahun di dunia musik ini dan di sini akan terjadi juga acara ceremonial,” ungkap Muchtar Simanjuntak selaku CEO Wahana Media Entertainment kepada awak media.

“Kita undang artis yang sudah bekerja sama dengan Wahana selama ini dan kita mengundang The Titans, Five Minutes, ada juga nanti Nia Daniaty yang bernyanyi,” lanjutnya.

Menandai usia seperempat abad, Muchtar menyampaikan komitmen labelnya untuk memajukan musik etnik Indonesia. Dimulai dari musik etnik Batak, rencananya akan diperluas lagi ke daerah lainnya.

“ Wahana identik dengan musik dan lagu etnik dari Batak, kemudian menyusul musik dan lagu khas dari Sumatera Barat, Manado, dan daerah lainnya,” kata Muchtar lagi.

