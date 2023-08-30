Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Penyebab Piyu Padi Ogah Manggung Bareng Ahmad Dhani

Lintang Tribuana , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |05:30 WIB
Penyebab Piyu Padi Ogah Manggung Bareng Ahmad Dhani
Penyebab Piyu Padi ogah manggung dengan Ahmad Dhani. (Foto: Instagram/@piyu_logy)
A
A
A

JAKARTA - Ada saja permasalahan yang terjadi antar musisi. Seperti halnya Piyu Padi dengan Ahmad Dhani, dua orang yang tergabung dalam band bernama besar di Tanah Air.

Piyu dikabarkan enggan berada dalam satu panggung bersama Ahmad Dhani. Usut punya usut, hal ini bermula ketika Piyu ingin mulai terjun ke industri bersama band Padi.

Kala itu, Piyu bersama Ari Tri Sosianto, gitaris Padi, sedang mengajukan lagu ke label rekaman. Ahmad Dhani tiba-tiba masuk ke ruangan itu tanpa diundang.

"Lagi enak (dengerin lagunya) di ruangan Pak Iin. Itu dari pintu dibuka, Dhani masuk," ujar Piyu, dikutip dari Podcast Ngobarr di saluran YouTube PROST CLUB TV, Kamis (31/8/2023).

Ahmad Dhani lantas meledek lagu yang diajukan Piyu dan rekannya. Bahkan meminta lagu itu ditolak.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/205/3172338/piyu_padi-nOTC_large.jpg
Piyu Padi Usulkan Skema Sistem Hibrid dalam Royalti Musik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/33/3154469/piyu_padi-7R3h_large.jpg
Piyu Padi Sepakat dengan Prinsip Ari Lasso soal Riders Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/33/3150167/piyu_dan_fadly_padi-ucxI_large.jpg
Piyu Padi Ungkap Hubungan dengan Fadly setelah Sempat Ribut soal Royalti Musik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/205/3130219/piyu_padi-2TZn_large.jpg
Piyu Padi Sebut VISI Gegabah Ajukan Uji Materi UU Hak Cipta ke MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/33/3129899/titiek_puspa-ehNi_large.jpg
Piyu Padi Kenang Keistimewaan Titiek Puspa: Beliau Musisi yang Jenius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/33/3117985/piyu_padi-VyQx_large.jpg
Bertemu Menteri Hukum, Piyu Berharap Revisi UU Hak Cipta Bisa Sejahterakan Pencipta Lagu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement