Penyebab Piyu Padi Ogah Manggung Bareng Ahmad Dhani

JAKARTA - Ada saja permasalahan yang terjadi antar musisi. Seperti halnya Piyu Padi dengan Ahmad Dhani, dua orang yang tergabung dalam band bernama besar di Tanah Air.

Piyu dikabarkan enggan berada dalam satu panggung bersama Ahmad Dhani. Usut punya usut, hal ini bermula ketika Piyu ingin mulai terjun ke industri bersama band Padi.

Kala itu, Piyu bersama Ari Tri Sosianto, gitaris Padi, sedang mengajukan lagu ke label rekaman. Ahmad Dhani tiba-tiba masuk ke ruangan itu tanpa diundang.

"Lagi enak (dengerin lagunya) di ruangan Pak Iin. Itu dari pintu dibuka, Dhani masuk," ujar Piyu, dikutip dari Podcast Ngobarr di saluran YouTube PROST CLUB TV, Kamis (31/8/2023).

Ahmad Dhani lantas meledek lagu yang diajukan Piyu dan rekannya. Bahkan meminta lagu itu ditolak.