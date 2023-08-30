Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Penampilan Solo hingga Grup Band di Music Zone by Okezone Radio

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |22:04 WIB
Penampilan Solo hingga Grup Band di Music Zone by Okezone Radio
Soulvibe di Music Zone by Okezone Radio (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Okezone Radio sebagai radio anak muda kembali menggelar event musik Music Zone di Anjungan Sarinah, setiap minggunya di “Music Zone” akan hadir musisi-musisi terbaik tanah air. Event yang dibawakan Laras Tahira dan Shandy Luo ini ada setiap hari Jumat mulai jam 5 sore.

Pada edisi Music Zone Jumat (1/9/2023), akan ada penampilan keren dari Nadzira Shafa. Musisi yang baru saja mengeluarkan karya terbarunya “Dialog Hati”, lagu yang mengungkapkan perasaan berdialog dengan diri sendiri. Nadzira menceritakan kalau lagu ini menjadi bentuk lampiasan hatinya selama ini, yang selalu terperangkap dalam rasa takut akan pandangan orang lain terhadap dirinya. Lewat lagu ini Nadzira ingin memberikan pengingat kepada pendengarnya untuk menyayangi diri sendiri

Penampilan Solo hingga Grup Band di Music Zone by Okezone Radio

Di “Music Zone” di Anjungan Sarinah kali ini Zoners juga bakal ditemani juga oleh Soulvibe grup musik yang berdiri sejak 2003. Di awal tahun ini Soulvibe hadir dengan mengeluarkan “Sekali Lagi”, single pertama setelah rilis lagu tahun 2021. Di singel ini Soulvibe bercerita tentang kesempatan kedua untuk saling membuka hati kembali dengan orang yang sama. Lagu ini membawa Soulvibe ke konsep yang beda dari sebelumnya yaitu “live recording” dan juga mengambil sisi lain dari era 80an awal full organic atau istilah ‘ngeband banget’. Soulvibe berharap lagu ini bisa dijadikan sound track kehidupan.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
