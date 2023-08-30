Advertisement
MUSIK

Forestra 2023 Sukses Digelar, Suguhkan Kolaborasi Apik dari Musisi Lintas Genre

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |01:49 WIB
Forestra 2023 Sukses Digelar, Suguhkan Kolaborasi Apik dari Musisi Lintas Genre
Forestra 2023 (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Gelaran musik Forestra 2023 sukses digelar pada tanggal 26 Agustus 2023 di Orchid Forest Cikole Bandung, Jawa Barat. Seluruh tiket konser ini pun habis terjual tanpa tersisa.

Forestra 2023 sendiri menghadirkan pengalaman sensori sekaligus musikal yang memukau dengan sentuhan pesan konservasi dan berhasil mengukuhkan namanya sebagai Pertunjukan Musik Orkestra Hutan Terbesar Se-Asia Tenggara.

Kolaborasi spektakuler di atas panggung juga memanjakan para penonton yang hadir dari berbagai daerah. Adapun musisi yang berkolaborasi dalam acara ini diantaranya Erwin Gutawa Orchestra bersama Aurelie, David Bayu, Barasuara, Feel Koplo, Burgerkill, Gabber Modus Operandi, dan Rahmania Astrini.

Forestra 2023 Sukses Digelar, Suguhkan Kolaborasi Apik dari Musisi Lintas Genre

Mereka tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga menginspirasi lebih dari 6.000 penonton yang hadir untuk terhubung dengan alam dengan sajian musik yang spesial

Selain itu, Sore dan White Shoes and Couples Company juga menjadi penampilan pembuka yang luar biasa indah dan berhasil menghanyutkan penonton di tengah indahnya hutan Orchid Forest Cikole, Bandung.

Apalagi, sensasi healing kental terasa lantaran acara ini berlangsung tengah pemandangan alam yang mempesona.

Panggung setinggi lebih dari 20 Meter dari atas permukaan tanah juga dirancang megah oleh Jay Subyakto selaku Creative Director Forestra 2023. 

Salah satu yang memukau adalah penampilan Burgerkill yang berhasil memadukan elemen musik metal dengan elemen musik orkestra yang menghadirkan performa yang menggetarkan dan tidak biasa.

Ditemani Che Cupumanik, interaksi energik di panggung ini membuktikan bahwa musik mampu menyatukan berbagai elemen ketika berkolaborasi dengan indahnya alunan Orkestra yang dipimpin oleh Erwin Gutawa.

