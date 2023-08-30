Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Rilis Single Hilang Kendali, Aruma Bercerita Tentang Cinta Tanpa Balas

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |02:30 WIB
Rilis Single <i>Hilang Kendali</i>, Aruma Bercerita Tentang Cinta Tanpa Balas
Aruma rilis single baru (Foto: Instagram/@arumands)
A
A
A

JAKARTA - Aruma kembali merilis single ketiganya. Bertajuk Hilang Kendali, lagu terbarunya ini bisa dikatakan cukup berbeda dengan dua single sebelumnya.

Lewat Hilang Kendali, Aruma berusaha untuk menampilkan nuansa berbeda lantaran lebih menonjolkan sisi pop dan on beat. Bahkan, ia pun lebih berani bereksplorasi di lagu tersebut.

"Awalnya lagu ini dibawakan Juicy Luicy ketika aku mendapat demonya. Saat kak Keke Kananta (A&Sonny Music) menawarkan beberapa pilihan lagu kepadaku untuk dijadikan single lagu ketiga, Hilang Kendali ini paling aku suka. Karena lagunya lebih ngetop dari dua single sebelumnya, jadilah lagu ini diaransemen ulang dan disediakan dengan karakter suaraku," ujar Aruma kepada awak media, Rabu (30/8/2023).

Aruma juga mengatakan bahwa single Hilang Kendali lebih straight to the point dalam bertutur dan membawakan isu lebih spesifik.

Aruma

Single Hilang Kendali sendiri bercerita tentang kisah perasaan seorang memiliki orang dicintainya. Namun orang tersebut, tidak mempunyai perasaan yang sama.

"Lagu ini bukan untuk menyalahkan orang, yang kegeeran karena diberi harapan. Siapapun yang dapat sinyal-sinyal perhatian dari orang pasti akan merasa perasaan berbalas, itu bukanlah akhir dunia," jelas Aruma.

"Menyukai itu wajar dan biarkan kalian menikmati rasa itu sendiri. Meski begitu, jangan lupa selalu tahu batasan dan tidak memaksakan keadaan ya," sambungnya.

Dengan merilis single ketiganya, Aruma mengaku tidak menyangka kalau perjalanannya di dunia tarik suara makin menjauh. Sehingga ia menganggapnya sebagai sebuah pencapaian, ketika memutuskan berkecimpung didunia hiburan.

