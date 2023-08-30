Gabung Lagi ke Tiket, Brian Kresna Putro Masih Berhubungan Baik dengan Sheilagank

JAKARTA - Mantan drummer Sheila on 7, Brian Kresna Putro, mengaku masih menjaga hubungan baik dengan fans dari mantan grup bandnya itu, Sheilagank. Menurut Brian, hal itu merupakan bentuk ucapan terima kasihnya kepada pendengar setia Sheila On 7.

Menariknya, ia juga mengaku masih berkomunikasi dengan fans Sheila On 7 melalui media sosial. Walaupun pihak manajemen Sheila On 7 mengumumkan bahwa Brian sudah tidak menjadi bagian dari band terhitung 6 April 2022, setelah ia bergabung 18 tahun lamanya.

"Kalau sama teman-teman yang dengerin saya dulu di Sheilla sih Alhamdulillah masih (komunikasi) kadang DM-DMan," kata Brian Kresna Putro saat ditemui di Kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (30/8/2023).

Sementara itu, meski sudah tak lagi bergabung dengan Sheila On 7, Brian tetap bersyukur pernah menjadi bagian dari band tersebut. Mengingat, Sheila On 7 mampu memberikan dampak besar dalam perjalanan bermusiknya.

"Dimana aja harus nyaman, ya gini maksudnya Sheila on 7 termasuk berkah terbesar saya dalam bermusik, cuma memang ada saatnya kita harus melanjutkan, menggunakan ilmu-ilmu yang kemarin di dapat buat membangun sesuatu," papar Brian.

Saat ini, Brian kembali pada grup band pertamanya yakni Tiket. Dia pun merasa senang masih mendapat dukungan penuh dari Sheilagank saat kembali ke band lamanya.