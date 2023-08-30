Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Gabung Lagi ke Tiket, Brian Kresna Putro Masih Berhubungan Baik dengan Sheilagank

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |19:05 WIB
Gabung Lagi ke Tiket, Brian Kresna Putro Masih Berhubungan Baik dengan Sheilagank
Brian Kresna Putro masih berhubungan baik dengan Sheilagank (Foto: Ravie/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Mantan drummer Sheila on 7, Brian Kresna Putro, mengaku masih menjaga hubungan baik dengan fans dari mantan grup bandnya itu, Sheilagank. Menurut Brian, hal itu merupakan bentuk ucapan terima kasihnya kepada pendengar setia Sheila On 7.

Menariknya, ia juga mengaku masih berkomunikasi dengan fans Sheila On 7 melalui media sosial. Walaupun pihak manajemen Sheila On 7 mengumumkan bahwa Brian sudah tidak menjadi bagian dari band terhitung 6 April 2022, setelah ia bergabung 18 tahun lamanya.

"Kalau sama teman-teman yang dengerin saya dulu di Sheilla sih Alhamdulillah masih (komunikasi) kadang DM-DMan," kata Brian Kresna Putro saat ditemui di Kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (30/8/2023).

Sementara itu, meski sudah tak lagi bergabung dengan Sheila On 7, Brian tetap bersyukur pernah menjadi bagian dari band tersebut. Mengingat, Sheila On 7 mampu memberikan dampak besar dalam perjalanan bermusiknya.

Brian Kresna Putro

"Dimana aja harus nyaman, ya gini maksudnya Sheila on 7 termasuk berkah terbesar saya dalam bermusik, cuma memang ada saatnya kita harus melanjutkan, menggunakan ilmu-ilmu yang kemarin di dapat buat membangun sesuatu," papar Brian.

Saat ini, Brian kembali pada grup band pertamanya yakni Tiket. Dia pun merasa senang masih mendapat dukungan penuh dari Sheilagank saat kembali ke band lamanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/33/3188685/gisela_cindy_dilamar-7NVO_large.jpg
Selamat, Gisela Cindy Dilamar Sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement