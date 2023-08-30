More on Mumbles Wujudkan Mimpi Manggung di Sofar Sound

JAKARTA - Grup Band More and Mumbles baru saja tampil dalam acara Sofar Sound Indonesia pada Minggu 27 Agustus 2023. Awan selaku gitaris menjadikannya sebuah bucket list ingin diwujudkannya, selama berkecimpung di dunia tarik suara.

"Jadi gue tuh punya bucket list, panggung mana aja yang pengen gue datengin sama More on Mumbles, salah satu yang pengen banget gue datengin itu Sofar Sounds," ujar Awan dalam wawancara virtual baru-baru ini.

Awan mengaku, ketika awalnya diminta untuk manggung di Sofar Sound, dirinya pun merasa bangga. Sekaligus antusias untuk menunjukan penampilan terbaiknya bersama More on Mumbles.

"Gue dihubungin buat main disana dan rasanya bener-benar senang karena kami memang senang banget manggung di panggung intim kayak gini,"jelas Awan.

Tak cuma itu, saat manggung pun, antusiasme penonton menyaksikan penampilannya pun menjadi sebuah kebanggaan bagi dirinya. Karena Awan dapat berinteraksi langsung dengan penonton hadir di Sofar Sound.

"Karena memang fokus dengerinnya, secara sambutan ketemu orang baru itu menyenangkan yaa, setelah manggung didatengin jadi ada interaksi gitu,"beber Awan.

