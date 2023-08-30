Advertisement
MUSIK

Cara Mudah ke LMAC Music ForAll Fest 2023 Pakai Kendaraan Pribadi dan Transportasi Umum

Novie Fauziah , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |11:49 WIB
Cara Mudah ke LMAC Music ForAll Fest 2023 Pakai Kendaraan Pribadi dan Transportasi Umum
LMAC Music Forall Fest 2023 (Foto: IG LMAC)
A
A
A

JAKARTA - Bagaimana menggunakan transportasi pribadi dan umum ke LMAC Music ForAll Fest 2023? Event Ini akan digelar di Lido Music & Arts Center (LMAC) pada 8 hingga 9 September 2023 di LMAC, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di mana nantinya akan digelar konser K-Pop serta super star Indonesia lainnya.

Mulai dari Taeyang BIGBANG, Secret Number, Apink, dan The Rose akan tampil di LMAC Music ForAll Fest 2023. Mengingat tempatnya di luar Jakarta, berikut ini cara menggunakan pribadi dan transportasi umum ke LMAC Music ForAll Fest 2023 hasil dari penelusuran tim MNC Portal.

Cara Mudah ke LMAC Music ForAll Fest 2023 Pakai Kendaraan Pribadi dan Transportasi Umum

Menggunakan Kendaraan Pribadi

Bagi Anda yang ingin dk LMAC Music ForAll Fest 2023 berencana menggunakan kendaraan pribadi, bisa menggunakan Jalan Tol Bocimi (Bogor -Ciawi-Sukabumi) yang belum lama ini diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Melewati jalan tol Bocimi, dari Jakarta ke LMAC Music ForAll Fest 2023 kurang dari 1 jam saja. Anda bisa mulai masuk dari gerbang tol Ciawi, di sepanjang jalan Anda juga akan disuguhi pemandangan yang indah.

Sementara itu jika menggunakan jalan non tol waktu perjalanan yang ditempuhnya tida jauh berbeda. Akan tetapi berisiko terkena macet, karena jalur dari Ciawi ke Lido dikenal cukup padat, jadi Anda bisa berangkat beberapa jam lebih awal untuk menghindari kemacetan parah.

Halaman:
1 2 3
