MUSIK

Lagu Ini Jadi Satu-satunya Karya Dewa 19 yang Boleh Dinyanyikan Once Mekel

Lintang Tribuana , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |05:30 WIB
Lagu Ini Jadi Satu-satunya Karya Dewa 19 yang Boleh Dinyanyikan Once Mekel
Lagu Dewa 19 yang boleh dinyanyikan Once Mekel. (Foto: Once Mekel/Instagram/@oncemekel)
A
A
A

JAKARTA - Perseteruan Once Mekel dengan Ahmad Dhani beberapa waktu lalu lantaran masalah royalti lagu-lagu Dewa 19 sempat jadi sorotan publik. Imbasnya, sang penyanyi diultimatum Dhani.

Dhani melarang Once sembarang menyanyikan lagu-lagu Dewa 19 saat manggung solo. Namun, rupanya masih ada satu lagu yang boleh dibawakannya.

"Tidak akan (membawakan lagu Dewa 19). Kecuali lagu yang saya ikut menulisnya, judulnya Cemburu," kata Once dalam konferensi pers di Kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat, 31 Maret lalu.

"Itu memang saya yang bikin musik dan mas Dhani bikin liriknya," sambungnya.



