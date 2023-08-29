Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Penampilan Romantis Paul dan Nabila Idol di Indonesian Esports Awards 2023

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |00:31 WIB
Penampilan Romantis Paul dan Nabila Idol di Indonesian Esports Awards 2023
Paul dan Nabila di Indonesian Esport Awards 2023 (Foto: ist/ilustrasi)
JAKARTA - Indonesian Esports Awards 2023 berlangsung dengan sukses dan juga meriah. Acara yang digelar pada Selasa, (29/8/2023) ini siap memberikan 9 piala dari 9 kategori di ajang penghargaan Esports satu ini.

Acara yang dimulai pada pukul 19.30 secara langsung di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat ini pun bertabur para bintang yang turut menghibur para penonton. Salah satunya penampilan penyanyi Paul dan Nabila Idol yang dinantikan para penonton.

Penampilan Romantis Paul dan Nabila Idol di Indonesian Esports Awards 2023

Paul dan Nabila pun tampil memukau di atas panggung membawakan lagu Tak Segampang Itu milik Anggi Marito. Penampilan mereka begitu manis dengan kemistri yang kuat.

Paul dan Nabila pun sukses menghibur dan membuat riuh para penonton yang hadir. Aksi panggung keduanya pun begitu dinantikan para penggemar mereka.

Selain penampilan Paul dan Nabila, acara Indonesian Esports Awards 2023 ini juga dihibur oleh Marion Jola hingga Lyodra.

Ajang penghargaan ini juga dimeriahkan para komedian Tanah Air seperti Komeng, Vega Darwant, Vicky Prasetyo hingga Jarwo Kuwat. Juga para perwakilan dari Esports Tanah Air yang siap membawa pulang piala penghargaan Indonesian Esports Awards 2023 ini.

