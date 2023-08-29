Jessica Jelly Menangkan Caster Esports Terfavorit di Indonesian Esports Awards 2023

JAKARTA - Indonesian Esports Awards 2023 kembali digelar di GTV. Menghadirkan ragam nominasi, ajang ini menjadi sebuah titik penghargaan bagi para pegiat dunia esports Indonesia.

Satu di antara nominasinya ada Caster Esports Terfavorit. Caster atau shoutcaster sendiri merupkaan komentator pertandingan esports.

BACA JUGA: Tanggapan Rachel Vennya usai Dituding Tak Pakai Dalaman

Nominasi tersebut di Indonesia Esports Awards 2023 malam ini, Selasa (29/8/2023) dihiasi oleh sederet nama-nama caster populer. Mereka adalah Bro Pasta, Jessica Jelly, Ohbaby, Momochan, dan Ranger Emas.

Tapi siapakah yang menjadi juaranya? Komeng dan Lala Widy sebagai pembaca nominasi pun kompak menyebut satu nama.