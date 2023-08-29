Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Jessica Jelly Menangkan Caster Esports Terfavorit di Indonesian Esports Awards 2023

Melati Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |22:13 WIB
Jessica Jelly Menangkan Caster Esports Terfavorit di Indonesian Esports Awards 2023
Jessica Jelly menang penghargaan Indonesian Esports Awards 2023. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Indonesian Esports Awards 2023 kembali digelar di GTV. Menghadirkan ragam nominasi, ajang ini menjadi sebuah titik penghargaan bagi para pegiat dunia esports Indonesia.

Satu di antara nominasinya ada Caster Esports Terfavorit. Caster atau shoutcaster sendiri merupkaan komentator pertandingan esports.

Nominasi tersebut di Indonesia Esports Awards 2023 malam ini, Selasa (29/8/2023) dihiasi oleh sederet nama-nama caster populer. Mereka adalah Bro Pasta, Jessica Jelly, Ohbaby, Momochan, dan Ranger Emas.

Tapi siapakah yang menjadi juaranya? Komeng dan Lala Widy sebagai pembaca nominasi pun kompak menyebut satu nama.

Halaman:
1 2
