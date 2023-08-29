Saksikan Grand Final Kontes Swara Bintang 2023, Dimeriahkan Ikke Nurjanah hingga D'Bagindas

JAKARTA - Akhirnya, Kontes Swara Bintang MNCTV sampai di tahap grand final, adapun kontestan yang berhasil melangkah ketahap ini adalah Farisky asal Surabaya dan Ongky asal Malang.
Kedua finalis ini nantinya akan berkolaborasi dengan para bintang tamu yang akan perform di Grand Final Kontes Swara Bintang, mereka adalah D'Bagindas, Pasheman, Ikke Nurjanah, grup dance Toxic Girl, dan Ine Sinthya.
Grand finalis akan berkolaborasi dan berduet dengan para juri Iis Dahlia, Inul Daratista, Ayu Ting Ting, dan Marion Jola.
Siapakah yang akan membawa pulang gelar juara dari Kontes Swara Bintang? Saksikan grand Final Kontes Swara Bintang, 30 Agustus 2023 Hanya di MNCTV
