HOME CELEBRITY TV SCOOP

Saksikan Grand Final Kontes Swara Bintang 2023, Dimeriahkan Ikke Nurjanah hingga D'Bagindas

Lintang Tribuana , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |18:42 WIB
Saksikan Grand Final Kontes Swara Bintang 2023, Dimeriahkan Ikke Nurjanah hingga D'Bagindas
Grand Final Kontes Swara Bintang. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Akhirnya, Kontes Swara Bintang MNCTV sampai di tahap grand final, adapun kontestan yang berhasil melangkah ketahap ini adalah Farisky asal Surabaya dan Ongky asal Malang.

Kedua finalis ini nantinya akan berkolaborasi dengan para bintang tamu yang akan perform di Grand Final Kontes Swara Bintang, mereka adalah D'Bagindas, Pasheman, Ikke Nurjanah, grup dance Toxic Girl, dan Ine Sinthya.

Grand finalis akan berkolaborasi dan berduet dengan para juri Iis Dahlia, Inul Daratista, Ayu Ting Ting, dan Marion Jola.

Siapakah yang akan membawa pulang gelar juara dari Kontes Swara Bintang? Saksikan grand Final Kontes Swara Bintang, 30 Agustus 2023 Hanya di MNCTV

Saksikan terus program-program MNCTV dengan kualitas gambar bersih dan suara jernih di kanal digital MNCTV, Jakarta 28 UHF, Bandung 41 UHF, Surabaya 41 UHF, Yogyakarta 41 UHF, Surakarta 41 UHF, Semarang 45 UHF. Scan ulang sesuai dengan kanal masing-masing kotamu, serta gunakan Set Top Box yang terverifikasi.

Telusuri berita celebrity lainnya
