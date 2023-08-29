Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

2 Hari Lagi Menuju Kemeriahan Malam Puncak Penghargaan Indonesia Awards 2023 dan Launching iNews Media Group, LIVE di iNews

Lintang Tribuana , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |17:45 WIB
2 Hari Lagi Menuju Kemeriahan Malam Puncak Penghargaan Indonesia Awards 2023 dan Launching iNews Media Group, LIVE di iNews
Malam puncak Indonesia Awards 2023 dan Launching iNews Media Group. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Dalam 2 hari yang akan datang, tepatnya Kamis, 31 Agustus 2023, Indonesia akan menyambut momen bersejarah dengan Launching iNews Media Group dan malam puncak ajang penghargaan bergengsi, Indonesia Awards 2023. Acara yang dinanti-nantikan ini akan menjadi sorotan utama, menghargai dedikasi dan prestasi para insan pemberitaan, olahraga dan hiburan di seluruh negeri.

Indonesia Awards 2023 merupakan puncak apresiasi tertinggi bagi mereka yang telah memberikan kontribusi luar biasa dalam dunia pemberitaan, olahraga dan hiburan. Penghargaan ini merupakan pengakuan atas kerja keras dan komitmen mereka dalam membawa informasi, hiburan serta semangat bagi masyarakat.

Para pemenang dalam setiap kategori nominasi, yakni Atlet Terfavorit, Pelatih Berprestasi Terfavorit, Selebritis Terfavorit dan Konten Kreator Terfavorit akan diumumkan berdasarkan hasil voting pemirsa.

Namun, Indonesia Awards 2023 bukanlah sekedar penghargaan. Acara ini juga menjadi panggung bagi Launching iNews Media Group, entitas media terbaru yang telah membuktikan diri sebagai news TV peringkat pertama di Indonesia.

iNews Media Group hadir dengan visi yang lebih besar, berita yang lebih lengkap dan kekuatan yang lebih tangguh. Melalui perubahan dan peningkatan ini, iNews Media Group ingin memberikan dampak yang lebih besar lagi bagi penyebaran informasi yang akurat dan bermakna.

Halaman:
1 2
