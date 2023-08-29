Anniversary ke-14 Tokopedia, Vision+ Hadirkan Promo hingga 80%

JAKARTA – Vision+ menghadirkan sejumlah promo menarik di momentum HUT ke-14 Tokopedia pada 17 Agustus 2023. Promo menarik yang dapat dinikmati seluruh masyarakat di Indonesia.

Vision+ menghadirkan voucher diskon hingga 80% untuk paket langganan Vision+ Premium Sports 90 hari dan 365 hari yang hanya bisa didapatkan di Tokopedia.

Paket Vision+ Premium Sports yakni paket streaming hiburan digital yang cocok untuk para penggemar olahraga, menampilkan berbagai program olahraga live dari seluruh dunia mulai dari MotoGP, BWF Championships, World Superbike, hingga beragam pertandingan sepak bola internasional.

Selain konten olahraga, pelanggan juga bisa menikmati program-program TV seperti original series, sinetron, film, dan talent show dengan streaming langsung di channel-channel TV yang lengkap. Beberapa original series terbaru yang bisa Anda nikmati yaitu _Candy Caddy, TV Love Cinema, dan CinLock: Love, Camera, Action.

Vision+ kemudian juga akan merilis berbagai original series terbaru seperti Temen Ngekost, Radio, Twisted: The Sinners, Montir Cantik, The One, dan masih banyak lagi.

“Di momen yang spesial ini, Vision+ memberikan kejutan berupa voucher promo streaming murah kepada masyarakat, untuk memfasilitasi mereka dengan konten hiburan digital yang banyak diminati. Dalam waktu 90 dan 365 hari, pelanggan Vision+ yang berlangganan Vision+ Premium Sports tak hanya dapat menikmati original series terbaru, namun juga menonton tayangan olahraga yang tayang sepanjang tahun ini secara live maupun Catch Up,” ujar Clarissa Tanoesoedibjo selaku Managing Director Vision+.

Head of Digital Goods Tokopedia, Jonathan Tricahyo, mengatakan “Tokopedia selalu mengedepankan kolaborasi dengan berbagai mitra strategis dalam menyediakan lebih dari 40 produk digital yang dapat makin menghemat waktu masyarakat, misal dalam membeli voucher streaming, pulsa atau token listrik, tagihan air, membayar pajak, donasi dan lain sebagainya. Kali ini, Tokopedia berkolaborasi dengan Vision+ untuk menghadirkan voucher promo streaming yang bisa didapatkan masyarakat secara eksklusif di Tokopedia sehingga masyarakat bisa makin mudah mengakses tayangan hiburan yang menarik dan berkualitas."

