Ananda George Dukung Bacaleg Perindo Herwanto: Tanah Tinggi Butuh Sosok Seperti Beliau

JAKARTA - Pesinetron Ananda George turut menyemarakkan acara Panggung Hiburan Rakyat yang digelar bacaleg Perindo, Herwanto di Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, pada Selasa (29/8/2023).

Pemeran Prabu Siliwangi dalam Sinetron Raden Kian Santang itu datang untuk merestui niat baik Herwanto dalam pemilihan calon legislatif 2024 di Dapil I DKI Jakarta, Polsek, Kecamatan dan Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat.

"Lagi syuting tapi demi sahabat saya, yang sudah saya anggap abang, saya memastikan hadir," kata Ananda George di atas panggung.

"Saya hadir sebagai wujud restu saya untuk mas Herwanto, dan apresiasi saya khusus untuk Tanah Tinggi," sambungnya.

Ananda George yang juga merupakan Bacaleg DPR RI Partai Perindo ini memuji acara pesta rakyat tersebut.