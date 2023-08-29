Tampil Menggoda Hailey Bieber dengan Tema Stroberi

LOS ANGELES - Hailey Bieber kembali disorot dengan potret terbarunya. Istri Justin Bieber ini jadi sorotan usai tampil dengan tema bernuansa stroberi.

Potret menggoda itu diunggah Hailey di akun Instagram-nya. Model 26 tahun ini begitu menawan dengan nuansa merah dan stroberi segar yang kini jadi inspirasi gaya make up dan busananya.

Hailey Bieber sendiri sempat mempopulerkan riasan strawberry make up yang banyak dire-create para netizen dunia termasuk Indonesia. Gaya make up natural dengan sentuhan warna merah segar ini begitu digandrungi para kaum hawa.

Kini, Hailey kembali tampil dengan outfit bernuansa stroberi. Penasaran seperti apa potretnya? Berikut informasinya.

Hailey tampil begitu memesona dengan balutan mini dress berwarna merah khas buah stroberi. Dress itu terlihat simple dan tanpa detail, namun berhasil memberi kesan elegan pada Hailey.

Uniknya, pemilik brand kecantikan Rhode ini juga mengenakan aksesoris berupa anting bergambar stroberi yang menambah kesan manis pada penampilannya.

Sukses memukau dengan mini dress, Hailey tak kalah menawan lewat busana model sabrina berwarna merah segar. Dalam potret ini, Hailey terlihat lebih elegan dengan aksesoris simple berwarna emas. Hailey juga membiarkan rambutnya tergerai rapi dan memberi kesan menawan.

