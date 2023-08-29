Kebanggaan Rizky Febian kepada Adiknya, Mampu Bangkit Usai Kepergian Ibunda

JAKARTA - Kepergian Lina Jubaedah menyisakan luka mendalam dan pukulan berat bagi Rizky Febian dan ketiga adiknya. Tiga tahun sejak kepergian ibunda tercinta, Rizky Febian pun bangga kepada ketiga adiknya yang perlahan-lahan mampu bangkit dari keterpurukan.

Satu persatu adiknya mulai terjun ke dunia entertain, meraih kesuksesan dan membuktikan bahwa mereka bisa berkarya. Setelah Putri Delina, giliran Rizwan Fadilah yang kini mulai mengikuti jejak Rizky Febian dan sang ayah, Sule untuk terjun ke dunia hiburan.

"Aku sedihnya ketika Njan (Rizwan) sudah ada di fase ini, sudah dewasa, kan sudah lama banget ditinggal almarhumah mama ya, kayak ada sebuah kebanggaan. Pembuktian ternyata tanpa almarhumah mereka bisa bangkit sendirinya, bangun kepercayaan diri mereka dengan baik," ujar Rizky Febian di kawasan Senayan, Jakarta.

Pria yang akrab disapa Iki ini mengaku bahwa ia tak pernah mengarahkan adik-adiknya untuk mengikuti jejaknya dan sang ayah. Terutama Rizwan yang sebelumnya masih kebingungan mengenai cita-citanya.

"Ya alhamdulillah sebenarnya adik-adik saya gak ada yang diarahkan ke entertainment dan saya juga bingung mereka terinfluence dari ayah, dari saya, dari Putri dan ketika kita tanya cita-ciranya dia selalu bilang gak tau," sambungnya.

Terlebih Rizwan seringkali menunjukkan sikap malu-malu ketika di depan kamera. Dulu, Rizwan dikenal begitu anti tersorot kamera. Iki tak menyangka jika adiknya justru mendadak berani untuk tampil dihadapan publik.

"Cuman ya jujur contoh Njan (Rizwan) yang bener-bener bikin kaget kita semua di rumah kalau ada vlog dia gak mau, setiap ada meeting dia gak pernah mau dateng tapi sekalinya ada kesempatan untuk nyanyi dia memberanikan diri, akhirnya dia bisa sampai sekarang," jelasnya.

Meski demikian, Iki selalu menekankan kepada adik-adiknya untuk fokus terhadap keinginan dan cita-cita mereka, jangan sampai hanya ikut-ikutan lantaran melihat kesuksesan Iki di dunia tarik suara.

"Kalau aku pribadi selalu menekankan ke mereka jangan terpaku dengan apa yang Aa capai, tapi berusaha untuk fokus apa yang kalian sukai, berawal dari apa yang ingin kalian gapai, jangan terfokus Aa nya apa, terus pengen kaya aa. Syukurnya mereka mengerti semua," jelasnya.