Rujuk dengan Lady Nayoan, Rendy Kjaernett: Bersyukur Dia Tetap Ada di Sini

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |03:30 WIB
Rujuk dengan Lady Nayoan, Rendy Kjaernett: Bersyukur Dia Tetap Ada di Sini
Rendy Kjaernett bersyukur rujuk dengan Lady Nayoan (Foto: Insatgram @rendykjaernett)
A
A
A

JAKARTA - Lady Nayoan sepakat untuk rujuk dengan Rendy Kjaernett. Kini keduanya hanya tinggal menjalani peneguhan pernikahan yang akan dilakukan dalam waktu dekat.

Usaha Rendy untuk kembali ke pelukan Lady, setelah musibah besar melanda rumah tangga mereka, bahkan patut diacungi jempol. Mengingat, kesalahan Rendy berselingkuh dengan Syahnaz merupakan sesuatu yang fatal.

Kini, Rendy mengaku bahwa dirinya mendapatkan hikmah luar biasa dari lika liku perjalanan cintanya bersama Lady.

"Banyak hikmahnya. Dunia gue ya Lady dan ya makin sadar lah maksudnya kadang kita ya namanya nikah ada egonya banyak," kata Rendy Kjaernett saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan (MPI)

Pemain FTV ini sadar bahwa sebagai suami seharusnya ia menjaga Lady dengan baik. Bukannya malah mengedepankan emosi dan ego.

"Gue ya harus jaga istri dengan baik, jaga Lady jaga perasaannya, maksudnya kita kan mah emosi, kadang kita mentingin ego kita dulu," jelas Rendy.

Rendy juga sangat bersyukur memiliki istri seperti Lady Nayoan yang masih mau menerimanya. Padahal, ia sudah sempat selingkuh berkali-kali.

Kesempatan yang diberikan oleh sang istri tentunya membuatnya sadar bahwa Lady lah yang terbaik. Bahkan, di tengah kebodohan yang telah dilakukannya, Lady tetap memaafkannya dan mau menerimanya lagi sebagai suami.

Halaman:
1 2
