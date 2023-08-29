Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sukses Sebagai Dokter Hewan, Ini Alasan Vita Samastha Tetap Aktif Ngonten

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |02:30 WIB
Sukses Sebagai Dokter Hewan, Ini Alasan Vita Samastha Tetap Aktif Ngonten
Vita Samastha dokter hewan yang aktif ngonten (Foto: Dok Vita Samastha)
A
A
A

JAKARTA - Vita Samastha merupakan seorang dokter hewan yang juga menekuni dunia konten kreatif. Ia bahkan memiliki cukup banyak followers hingga patut disebut sebagai seorang influencer.

Meski sudah memiliki pekerjaan yang cukup menjanjikan, pemilik akun Instagram @vita_samastha ini tetap menjalani karier sebagai seorang konten kreator. Bukan tanpa sebab, pasalnya ia ingin menambah relasi sekaligus memiliki penghasilan yang besar.

"Karena bisa mengenal dan menjalin relasi yang lebih luas ketika kita terjun di dunia medsos sekarang ini," ujar Vita Samastha kepada awak media baru-baru ini.

"(Keuntungan) Bisa ngasilin sampai ratusan juta rupiah," lanjutnya.

Vita Samastha

Mengetahui bahwa dirinya mendapat penghasilan besar, Vita pun mengaku akan lebih serius menjalani pekerjaannya sebagai konten kreator. Bahkan di tengah kesibukannya sebagai dokter hewan, Vita tetap rutin membuat konten.

Apalagi ia mendapat dukungan dari keluarga untuk bekerja sebagai dokter gigi dan konten kreator.

"Agar terus berkembang di dunia media sosial kita harus konsisten, disiplin dan profesional dalam membuat sebuah konten," paparnya.

"Untungnya suami dan anak-anak ngedukung banget, bahkan suami dan anak-anak sering bantu dan ikut ngonten juga," tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/33/3059701/ririn_kardila_putri-QFYC_large.jpg
Manfaatkan Media Sosial, Ririn Kardila Putri Sajikan Konten Positif Penuh Keceriaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/33/3056201/kartika_aprilia-FMxE_large.jpg
Konten Kreator Kartika Aprilia Mampu Bawa Perubahan di Masyarakat Lewat Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/598/3053401/syarif_yosee-raqf_large.jpg
Bergaya Unik dan Mahir Sepatu Roda, Syarif Yosee Buktikan Hobi Bisa Jadi Inspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/33/3046858/arief_muhammad-IC0Z_large.jpg
Baliho Wajah Arief Muhammad Muncul di Padang, Bakal Buat Gebrakan Apa Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/33/3039040/michael_sefrico-nQBf_large.jpg
Kisah Konten Kreator Tekno Michael Sefrico yang Kini Jadi Affiliate dengan Penghasilan Menggiurkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/598/3037196/detektif_astral-I094_large.jpg
Detektif Astral Raih Rp100 Juta dalam 2 Hari Usai Tayangkan Konten Investigasi Horor
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement