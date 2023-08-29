Sukses Sebagai Dokter Hewan, Ini Alasan Vita Samastha Tetap Aktif Ngonten

JAKARTA - Vita Samastha merupakan seorang dokter hewan yang juga menekuni dunia konten kreatif. Ia bahkan memiliki cukup banyak followers hingga patut disebut sebagai seorang influencer.

Meski sudah memiliki pekerjaan yang cukup menjanjikan, pemilik akun Instagram @vita_samastha ini tetap menjalani karier sebagai seorang konten kreator. Bukan tanpa sebab, pasalnya ia ingin menambah relasi sekaligus memiliki penghasilan yang besar.

BACA JUGA: Oklin Fia Janji Kooperatif Hadapi Kasus Konten Vulgar

"Karena bisa mengenal dan menjalin relasi yang lebih luas ketika kita terjun di dunia medsos sekarang ini," ujar Vita Samastha kepada awak media baru-baru ini.

"(Keuntungan) Bisa ngasilin sampai ratusan juta rupiah," lanjutnya.

Mengetahui bahwa dirinya mendapat penghasilan besar, Vita pun mengaku akan lebih serius menjalani pekerjaannya sebagai konten kreator. Bahkan di tengah kesibukannya sebagai dokter hewan, Vita tetap rutin membuat konten.

Apalagi ia mendapat dukungan dari keluarga untuk bekerja sebagai dokter gigi dan konten kreator.

BACA JUGA: Oklin Fia Menonaktifkan Seluruh Akun Medsos Imbas Konten Es Krim

"Agar terus berkembang di dunia media sosial kita harus konsisten, disiplin dan profesional dalam membuat sebuah konten," paparnya.

"Untungnya suami dan anak-anak ngedukung banget, bahkan suami dan anak-anak sering bantu dan ikut ngonten juga," tambahnya.