Vidi Aldiano Bertemu DPR IAN, Musisi Idola yang Membantunya Atasi Depresi

JAKARTA - Vidi Aldiano salah satu artis yang selalu beruntung bisa bertemu dengan artis-artis luar negeri. Yang terbaru, suami dari Sheila Dara itu pamer foto bareng musisi asal Korea Selatan, DPR IAN.

Kala itu DPR IAN menjadi salah satu musisi yang tampil di Sound Syndicate 2023. Vidi berkesempatan bertemu di belakang panggung.

Dalam foto itu, Vidi bersama Isyana berfoto dengan DPR LIVE, DPR CREAM, dan dua artis lainnya dari Dream Perfect Regime (DPR). Wajah Vidi terlihat sangat bahagia di foto itu.

Melalui keterangan fotonya, Vidi mengungkapkan dirinya mengagumi sosok DPR IAN. Bahkan, Vidi mengaku musisi itu yang membantunya berjuang mengatasi rasa cemas dan depresi di tahun 2019-2020.

"Bukan waktu yang mudah bagi saya untuk berkarya dan juga menghadapi semua suara di kepala saya pada masa itu. Lalu, suatu hari saya diperkenalkan dengan karya-karya para anggota DPR di masa pandemi ini, dan saya menjadi penggemarnya tidak hanya karena karya-karyanya, tetapi juga kepribadiannya. Terutama @dprian," tulis Vidi dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @vidialdiano, Senin (29/8/2023).

Tak hanya sekedar berfoto, Vidi juga sempat ngobrol dengan Ian tentang seberapa besar pengaruh dia dalam berani berbagi perjuangannya dan menjadi rentan terhadap para pengikutnya.