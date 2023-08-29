Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Disebut Cocok Bersanding dengan Ariel NOAH, Happy Asmara: Aku Juga Merasa

Melati Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |20:50 WIB
Disebut Cocok Bersanding dengan Ariel NOAH, Happy Asmara: Aku Juga Merasa
Happy Asmara disebut cocok bersanding dengan Ariel NOAH. (Foto: Instagram/@happy_asmara77)
A
A
A

JAKARTA - Happy Asmara memamerkan potret semringah ketika foto bareng Ariel NOAH. Berdiri di sebelah sang vokalis, Happy tampak tersenyum lebar menatap kamera.

Sementara Ariel NOAH di samping Happy Asmara juga menyuguhkan senyuman manis. Meskipun bersebelahan, tak ada kontak fisik antara keduanya.

Meski demikian, sepertinya Happy Asmara tetap tak bisa menyembunyikan rasa senangnya bisa bertemu Ariel NOAH. Bersamaan dengan potret yang diunggah lewat instagram, mantan kekasih Denny Caknan itu menuliskan sepenggal lirik romantis dari lagu NOAH berjudul 'Wanitaku'

"Tempatmu disini pujaanku, tempatmu disini," tulis Happy Asmara, dikutip pada Selasa (29/8/2023).

Adapun bukti lain yang memperlihatkan kebahagiaan Happy Asmara bertemu Ariel ada pada editan sang pedangdut terhadap foto mereka. Kilauan cahaya menghiasi foto dan menyisakan wajah Happy dan Ariel saja yang tidak tertutup sparkling.

