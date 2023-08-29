Foto Keluarga, Jeje Govinda Kode ke Syahnaz Minta Anak Lagi

JAKARTA - Ritchie Ismail alias Jeje Govinda tampaknya ingin menambah anak lagi. Hal ini diketahui lewat unggahan terbaru di akun Instagram pribadinya, @ritchieismail, Selasa (29/82023).

Dalam unggahan tersebut, Jeje dan Syahnaz Sadiqah terlihat sedang melakukan pemotretan keluarga dengan nuansa hangat dan harmonis karena berfoto di depan wallpaper berwarna cokelat.

Senada dengan warna wallpaper, Syahnaz terlihat kenakan halter neck dress berwarna beige. Sementara Jeje memakai suit dengan warna cokelat muda.

Kedua anak kembar mereka juga tidak kalah kompak. Zayn terlihat menggunakan setelan kemeja dan celana pendek cokelat muda sedangkan Zunaira memakai dress tanpa lengan berwarna cream.

Dalam foto tersebut, Syahnaz dan Jeje selalu memamerkan senyum bahagia. Berbeda dengan anak-anaknya. Zunaira terlihat cemberut dan memasang wajah datar menghadap kamera. Sementara Zayn terlihat sangat ceria, dirinya tertawa lepas sampai menunjukkan giginya.