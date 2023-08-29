Biodata dan Agama Arif Hidayat, Pengusaha Tampan yang Nikahi Gritte Agatha

JAKARTA - Artis Gritte Agatha tengah berbahagia setelah dinikahi sang kekasih, Arif Hidayat. Butuh waktu lama hingga mereka mantap melenggang ke pelaminan.

Gritte dan Arif telah berpacaran sejak mereka remaja selama 11 tahun. Tentu, kabar pernikahan ini turut membawa kebahagiaan bagi para penggemar yang mengetahui perjuangan jalinan asmara mereka.

Berikut ini Okezone ulas biodata Arif Hidayat yang kini menjadi suami Gritte Agatha.

Arif Hidayat lahir di Jakarta pada 19 Januari 1995. Berbeda dengan Gritte, mungkin sosok Arif tak banyak dikenal masyarakat karena tidak menekuni dunia hiburan.

Namun, Arif pernah berkarier sebagai pesulap mulai usia 13 tahun. Teknik sulap dipelajarinya dengan otodidak.

Arif bahkan pernah mengikuti kompetisi sulap untuk anak-anak yang tayang di RCTI, yakni The Master Junior 2 pada 2009. Ia bahkan menyabet gelar juara mengalahkan Sakti di babak grand final.

Setelah itu, sosok Arif seolah menghilang dari layar kaca. Rupanya ia menggeluti berbagai macam bidang bisnis sejak duduk di bangku SMA.