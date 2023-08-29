Terungkap Panggilan Sayang Luna Maya ke Maxime Bouttier

JAKARTA - Hubungan asmara Luna Maya dan Maxime Bouttier mulai go public. Hal ini terjadi ketika Luna berulang tahun yang ke-40 pada Sabtu 26 Agustus 2023.

Luna banyak mendapatkan ucapan doa dari keluarga dan orang-orang terdekatnya. Salah satunya Maxime Bouttier yang santer dikabarkan tengah berpacaran dengan Luna Maya.

Kini, panggilan sayang Luna Maya ke Maxime Bouttier pun terungkap. Hal itu terlihat dari Instagram story perempuan blasteran Jerman tersebut.

Dalam unggahan itu, Luna Maya membagikan ulang Instagram Story Maxime Bouttier yang memberikan ucapan ulang tahun kepadanya.

"Happy birthday @lunamaya i can only give the best wishes for this lovely person," tulis Maxime Bouttier, Sabtu (26/8/2023).