Tanggapan Rachel Vennya usai Dituding Tak Pakai Dalaman

JAKARTA - Kehidupan selebgram Rachel Vennya selalu jadi perhatian warganet. Seperti baru-baru ini, penampilannya saat datang ke konser Adele di Amerika Serikat ternyata mengundang reaksi negatif.

Rachel membagikan potretnya bersama sang kekasih, Salim Nauderer serta teman-temannya. Ia mengenakan setelan berwarna putih dengan rok yang bagian pinggul sebelah kanan terbuka hingga memperlihatkan bagian dalam kulitnya.

Alhasil, penampilannya itu menimbulkan komentar negatif. Bahkan, memancing perdebatan apakah ibu dua anak itu mengenakan celana dalam atau tidak.

"Pakai sem**k enggak sih kayak gitu?" Komentar netizen.

"Ini Buna enggak pakai CD kah?" Komentar netizen.

Di antara komentar yang penasaran tentang celana dalam itu akhirnya Rachel menjawab. Ia mengaku tetap memakainya, tetapi menggunakan trik agar tak terlihat.