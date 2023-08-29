4 Artis Indonesia Pernah Dinotice Idol K-Pop, Stephanie Poetri Sampai Diajak Duet

JAKARTA - Deretan artis Indonesia pernah dinotice idol K-Pop. Layaknya seorang fans, para artis ini juga sangat bahagia ketika para idol ini mengetahui keberadaan dan eksistensi mereka.

Pengalaman tersebut pastinya membuat mereka bahagia sekaligus membuat iri penggemar sang idol K-Pop di Tanah Air. Bahkan salah satu artis Indonesia ini sempat berkolaborasi dengan idol K-Pop favoritnya.

BACA JUGA: 4 Artis Indonesia Umumkan Kehamilan di 2023

Lantas siapa saja deretan artis Indonesia yang pernah dinotice idol K-Pop? Berikut ulasan Okezone seperti dikutip dari berbagai sumber, pada Rabu (30/8/2023).

1.Prilly Latuconsina

Artis Indonesia pernah dinotice idol K-Pop. (Foto: Instagram/@prillylatuconsina96)

Pada Maret 2018, Prilly Latuconsina sempat meninggalkan komentar dalam bahasa Korea yang berarti ‘menggemaskan’ di unggahan Instagram Park Hyung Sik. Personel ZE:A itu kemudian membalas komentar tersebut dengan ucapan terima kasih dalam bahasa Inggris.

BACA JUGA: 2 Musisi Ogah Manggung Bareng Dewa 19 karena Ahmad Dhani

2.Stephanie Poetri

Artis Indonesia pernah dinotice idol K-Pop. (Foto: Instagram/@stephaniepoetri)

Penyanyi Stephanie Poetri merupakan artis Indonesia yang pernah dinotice idol K-Pop. Tak sekadar membalas komentar, Jackson Wang yang merupakan member GOT7 bahkan mengajaknya berkolaborasi. Mereka kemudian berduet dan merilis ulang I Love You 3000, pada 15 Oktober 2019.