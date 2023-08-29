Go Public, Luna Maya Posting Foto Mesra Bareng Maxim Bouttier

JAKARTA - Luna Maya baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-40 tahun pada 26 Agustus 2023. Ulang tahunnya itu tentu saja mendapat banyak ucapan dari para sahabatnya.

Melalui postingannya di Instagram, bintang film Suzzanna Malam Jumat Kliwon itu juga mengunggah momen dirinya saat rayakan ulang tahun. Salah satu yang mencuri perhatian, Luna posting foto mesra bareng Maxime Bouttier di Feed Instagramnya.

"I'm getting older, I'm leveling up," tulis Luna dalam keterangan fotonya di Instagram, seperti dikutip pada Senin (28/8/2023).

Luna nampak memesona memakai mini dress warna oren. Penasaran seperti apa potretnya? Berikut rangkumannya dari Instagram @lunamaya.

Di foto ini, wanita asal Bali itu nampak tengah jongkok di atas meja memakai high heels warna gold. Dia nampak anggun memakai mini dress ketat warna orange dengan aksen hitam di bagian depannya.

Dia nampak cantik saat pose meniup lilin yang disematkan di kue ulang tahunnya. Luna juga terlihat memegang tas kecil dari brand Louis Vuitton.

Pada foto selanjutnya dia nampak pose mesra bareng Maxi. Luna nampak tersenyum bahagia sambil memeluk pria yang ada di depannya.