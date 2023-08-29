Putri Isnari Siap Nikah dengan Anak Pengusaha Batu Bara, Ternyata Berkat Dicomblangi

JAKARTA - Pedangdut Putri Isnari menceritakan awal mula bertemu dengan kekasihnya, Abdul Azis. Dia mengaku perkenalannya tak lepas dari campur tangan sang tante.

Putri tak menyangka pertemuannya dengan Abdul Azis bisa berujung ke rencana pernikahan. Sebab, saat itu dia hanya bermaksud menambah lingkup pertemanannya.

"Namanya juga dikenalin ya mungkin bisa jadi teman. Ya udah boleh kenalan chat-an tapi dia udah spill mau nikah, nanya udah ada pasangan atau belum, Putri jawab 'belum'," tutur Putri Isnari saat ditemui di Tendean, Jakarta Selatan belum lama ini.

"Ya ngobrol sebagai abang adik aja awalnya, akhirnya di undang ke acara beliau di Dondang. Di situ lah kita baru ketemu," sambungnya.