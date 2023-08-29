Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Punya Fitur Melimpah, Berikut Top 5 Rumah Mewah Selebriti Indonesia

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |17:12 WIB
Punya Fitur Melimpah, Berikut Top 5 Rumah Mewah Selebriti Indonesia
Kaya Fitur, Berikut Top 5 Rumah Mewah Selebriti Indonesia (Foto: ist)
JAKARTA - Kehidupan selebritas seringkali ditemani oleh kilau gemerlap dan prestise. Tidak hanya di layar kaca, tetapi juga di belakang layar, para artis sering menunjukkan gaya hidup mewah melalui hunian mereka.

Lewat segmen #DibalikPintu yang dihadirkan oleh Boy dalam YouTube Channel miliknya, presenter kondang satu ini berkesempatan untuk mengunjungi hunian-hunian mewah yang menginspirasi miliki para selebriti Indonesia. Dan inilah daftar lima rumah artis yang mengundang decak kagum dan inspirasi.

 Punya Fitur Melimpah, Berikut Top 5 Rumah Mewah Selebriti Indonesia

5. Verrel Bramasta: Hunian Muda yang Berenergi

Verrel Bramasta, aktor muda yang berbakat, memiliki rumah yang penuh dengan energi muda dan semangat. Dengan interior yang modern dan dominasi warna hitam, putih, dan gold, rumahnya mencerminkan jiwa muda dan semangat eksplorasi namun elegan dan mewah.

4. Felicya Angelista dan Immanuel Caesar Hito: Nuansa Minimalis dan Hangat

Pasangan suami istri Felicya dan Hito dikenal sebagian selebritis yang kini menggeluti dunia bisnis skin care. Pasangan muda ini memiliki rumah dengan sentuhan yang minimalis dan hangat untuk tempat berkumpul keluarga kecilnya. Rumah ini menjadi semakin hangat dan memberikan kesan positif dengan kehadiran buah hati di tengah-tengah keluarga.

