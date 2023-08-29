Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nursyah Enggan Komentari Rumah Baru Indah Permatasari, Sebut Enggak Bermanfaat

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |12:48 WIB
Nursyah Enggan Komentari Rumah Baru Indah Permatasari, Sebut Enggak Bermanfaat
Nursyah enggan komentari rumah baru Indah Permasari dan Arie Kriting (Foto: IG Indah)
JAKARTA - Ibunda Indah Permatasari, Nursyah masih menentang pernikahan sang putri dengan komika Arie Kriting.

Nursyah mengomentari rumah baru sang anak yang diberikan Arie Kriting. Nursyah meledek rumah yang diberikan Arie itu masih menyicil dan tidak iri dengan hal tersebut.

"Rumah? Rumah apa sih?" kata Nursyah saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (28/8/2023).



Soal rumah tersebut, Nursyah berdalih sedang buru-buru lantaran ia harus menjemput cucunya di sekolah.

"Saya mau istirahat ya, karena masih ada anak yang lain ya, tuh cucuku belum pulang sekolah. Saya harus jemput ya sayangku, sayangku," jelas Nursyah.

Perempuan asal Sulawesi Selatan itu ogah mengomentari rumah Indah Permatasari, bahkan Nursyah mengaku masalah rumah tersebut tidak bermanfaat baginya.

"Nggak mau saya komen-komen orang begituan, nggak mau. Nggak bermanfaat bagi saya ya sayang, tidak bermanfaat bagi saya," tegas Nursyah.

Halaman:
1 2
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
