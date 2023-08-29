5 Aktor Hollywood Tolak Bintangi Karakter Superhero Marvel

JAKARTA - Aktor Hollywood tolak bintangi karakter superhero Marvel. Padahal, Marvel Cinematic Universe (MCU) merupakan salah satu film franchise superhero paling populer tak hanya di Amerika Utara, namun juga di berbagai negara.

Lalu apa alasan para aktor Hollywood ini menolak tawaran membintangi film superhero Marvel? Berikut ulasan Okezone seperti dikutip dari berbagai sumber, pada Selasa (29/8/2023).

1.Tom Cruise





Sebelum Tony Stark alias Iron Man identik dengan Robert Downey Jr, karakter itu sempat ditawarkan pada Tom Cruise. Namun aktor 61 tahun itu menolaknya setelah membaca skenario Iron Man. Dia tak menyukai ide penggunaan topeng pada kostum Iron Man.

2.Jason Momoa





Aktor Hollywood tolak bintangi karakter superhero Marvel selanjutnya adalah Jason Momoa. Sebelum berperan sebagai Aquaman, dia pernah ditawari untuk berperan sebagai Drax dalam Guardians of the Galaxy.

Namun sang aktor menolaknya dengan alasan terlalu mirip dengan karakter sebelumnya. Pada akhirnya, karakter Drax yang lucu dan pemberani itu jatuh ke tangan aktor Dave Bautista.