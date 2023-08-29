Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Aktor Hollywood Tolak Bintangi Karakter Superhero Marvel

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |23:30 WIB
5 Aktor Hollywood Tolak Bintangi Karakter Superhero Marvel
Jason Momoan Salah Satu Aktor Tolak Bintangi Karakter Superhero Marvel (Foto: Esquier)
A
A
A

JAKARTA - Aktor Hollywood tolak bintangi karakter superhero Marvel. Padahal, Marvel Cinematic Universe (MCU) merupakan salah satu film franchise superhero paling populer tak hanya di Amerika Utara, namun juga di berbagai negara.

Lalu apa alasan para aktor Hollywood ini menolak tawaran membintangi film superhero Marvel? Berikut ulasan Okezone seperti dikutip dari berbagai sumber, pada Selasa (29/8/2023).

1.Tom Cruise

Tom Cruise

Sebelum Tony Stark alias Iron Man identik dengan Robert Downey Jr, karakter itu sempat ditawarkan pada Tom Cruise. Namun aktor 61 tahun itu menolaknya setelah membaca skenario Iron Man. Dia tak menyukai ide penggunaan topeng pada kostum Iron Man.

2.Jason Momoa

Jason Mamoa

Aktor Hollywood tolak bintangi karakter superhero Marvel selanjutnya adalah Jason Momoa. Sebelum berperan sebagai Aquaman, dia pernah ditawari untuk berperan sebagai Drax dalam Guardians of the Galaxy.

Namun sang aktor menolaknya dengan alasan terlalu mirip dengan karakter sebelumnya. Pada akhirnya, karakter Drax yang lucu dan pemberani itu jatuh ke tangan aktor Dave Bautista.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/06/12/206/1413059/top-movie-9-brie-larson-didukung-jadi-captain-marvel-GAfEToIWoY.jpg
TOP MOVIE: #9 Brie Larson Didukung Jadi Captain Marvel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/06/06/206/1407893/chris-evans-dukung-brie-larson-jadi-captain-marvel-L9lfNrc8s1.jpg
Chris Evans Dukung Brie Larson Jadi Captain Marvel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/06/02/206/1404682/brie-larson-kandidat-kuat-pemeran-captain-marvel-iWPjMt7SKz.jpg
Brie Larson Kandidat Kuat Pemeran Captain Marvel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/05/10/206/1384158/black-widow-mendapat-film-solo-07zC0oHcRp.jpg
Black Widow Mendapat Film Solo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/05/01/206/1377651/terheboh-siap-siap-ada-captain-marvel-di-film-avengers-terbaru-pvSVJPR9zf.jpg
TERHEBOH: Siap-Siap Ada Captain Marvel di Film Avengers Terbaru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/05/01/206/1377219/captain-marvel-siap-lakukan-debut-perdana-ScCfF0mda7.jpg
Captain Marvel Siap Lakukan Debut Perdana
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement