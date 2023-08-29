Calon Suaminya Dinilai Buruk oleh Netizen, Larissa Chou: Ada Saatnya Nanti Aku Cerita

JAKARTA - Mantan istri Alvin Faiz, Larissa Chou, dikabarkan akan segera menikah. Identitas soal siapakah calon suami Larissa, perlahan-lahan bahkan mulai terungkap.

Berdasarkan penelusuran dan informasi yang tersebar di media sosial, calon suami Larissa Chou memiliki nama Ikram Rosadi. Ia juga diketahui berprofesi sebagai Caleg dari Partai Golkar.

Dalam pemilu Legislatif 2024 mendatang, Ikram diketahui merupakan Caleg DPRD Kabupaten Bandung Barat Daerah Pemilihan II yang meliputi daerah Cipatat, Cipeundeuy dan Cikalong.

Sayangnya, bukan mendukung pilihan Larissa, netizen malah berlaku sebaliknya. Ya, mereka menentang hubungan Larissa dengan Ikram.

Lucunya, netizen melarang Larissa untuk menjalin hubungan apalagi sampai menikah dengan Ikram lantaran ia merupakan seorang anggota Pemuda Pancasila. Ikram sendiri diketahui memiliki jabatan penting di Organisasi Masyarakat tersebut, yakni Wakil Sekretaris Pemuda Pancasila Kabupaten Bandung Barat.

Akan tetapi, Larissa memilih untuk tidak mendengar ucapan netizen. Ia bahkan mengaku jika suatu saat dirinya akan bercerita tentang sesuatu yang diduga berhubungan dengan Ikram Rosadi.

"Jangan langsung menyimpulkan sesuatu atau menilai hanya dari penglihatan mata saja," tulis Larissa Chou di Instagramnya.

"Bismillah teman-teman. Ada saatnya nanti aku akan cerita," tambahnya.