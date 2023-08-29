Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pesulap Oge Arthemus Ditangkap, Polisi Cari Penjual Bibit Ganja

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |12:05 WIB
Pesulap Oge Arthemus Ditangkap, Polisi Cari Penjual Bibit Ganja
Oge Arthemus ditangkap karena tanam ganja (foto: Okezone)
JAKARTA - Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat akan mengembangkan kasus kepemilikan tanaman ganja yang melibatkan pesulap Oge Arthemus alias OA.

Oge Arthemus diamankan bersama satu tersangka lain berinisial AH di lokasi berbeda. Dari penangkapan keduanya, polisi berhasil menyita 5 pot tanaman ganja, 1 pack pupuk hidroponik, 3 klip biji ganja dengan berat kurang lebih 17,62 gram.

Pesulap Oge Arthemus Ditangkap, Polisi Cari Penjual Bibit Ganja

Kemudian, polisi juga menyita 1 klip ganja dengan berat 0,58 gram, 13 puntung ganja bekas pakai pelaku OA, 1 alat linting ganja, 1 alat grinder, 10 pack papir atau kertas rokok hingga tiga botol biji ganja.

"Kalau dari pengakuan pelaku ya memang untuk dikonsumsi saja, tidak ada motif lain karena dia ditanam di rumahnya dan untuk konsumsi pribadi," kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M Syahduddi dalam jumpa pers di kantornya, Selasa (29/8/2023).

M Syahduddi menegaskan pengembangan atas kasus ini akan terus berlanjut. Nantinya, polisi juga akan mencari penjual bibit ganja kepada OA.

"Sejauh ini baru 5 pot saja terdiri dari 2 pot kecil dan 3 pot besar. Karena memang dari pengakuan tersangka digunakan untuk konsumsi pribadi. Iya sampai saat ini masih pengembangan penyidik terkait dari mana pelaku dapat biji ganja," pungkasnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
