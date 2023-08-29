Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Inara Rusli Berharap Tetap Bisa Berhubungan Baik dengan Virgoun, Meski Sudah Bercerai

Melati Septyana Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |11:30 WIB
Inara Rusli Berharap Tetap Bisa Berhubungan Baik dengan Virgoun, Meski Sudah Bercerai
Inara Rusli berharap bisa berhubungan baik dengan Virgoun (Foto: Instagram/mommy_starla)
A
A
A

JAKARTA - Proses perceraian Inara Rusli dan Virgoun hingga kini masih terus berjalan di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Meski Pengadilan belum memutus perceraian mereka, Inara sudah memiliki tekad untuk tetap bisa menjalin hubungan baik dengan pelantun Surat Cinta Untuk Starla tersebut.

Bukan tanpa sebab, pasalnya, Inara mengaku lelah menjalani hidup yang dihiasi drama.

"Pasti (ingin baik-baik aja), soalnya capek hidup penuh drama, jadi aku pengennya yang normal aja lah," ujar Inara Rusli, dikutip dari YouTube Cam On Entertainment, Selasa (29/8/2023).

Nantinya, Inara Rusli berencana berdiskusi bersama Virgoun mengenai pembagian waktu untuk tiga buah hati mereka. Inara bahkan mengaku enggan apabila kelak Starla, Fathlee dan Terang sampai kekurangan kasih sayang.

Inara Rusli

"Kalau udah selesai ya udah kita baik baik aja jangan ada drama lagi, sedemikian rupa kita atur bagi waktu agar anak anak tidak kurang kasih sayang, tidak kurang figur kita berdua," paparnya.

Ternyata ini bukan sekedar angan-angan Inara, melainkan telah dibahas bersama Virgoun. Bagi Inara, sosok orangtua harus benar-benar hadir di tengah anak-anaknya.

Halaman:
1 2
