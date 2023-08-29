Oge Arthemus Ditangkap Gegara Tanam Ganja, Mayang Resmi Dipolisikan

JAKARTA - Pesulap Oge Arthemus diamankan oleh Satres Narkoba polres Metro Jakarta Barat pada Jumat, 25 Agustus 2023 lalu. Pesulap 44 tahun ini diamankan berdasarkan pengembangan, usai polisi melakukan penangkapan terhadap seorang pria berinisial AH.

Oge sendiri ditangkap lantaran kepemilikan tanaman ganja di Yogyakarta. Sedangkan AH merupakan orang suruhan dari Oge untuk menanam ganja.

"Jadi dia itu terkait kepemilikan tanaman ganja sehingga, jadi kita udah nangkep duluan orang satu tuh yang disuruh dia menanam ganja baru pengembangannya ke dia. Dia (OA) yang merintah tanam ganja itu," ujar Kasat Narkoba Polres Jakarta Barat AKBP Indrawenny Panjiyoga.

Kendati begitu, hingga kini pihak kepolisian masih terus menjalani pengembangan kasus penangkapan Oge Arthemus.

"Tanaman ganja jadi nanti kami rilis, nanti kami rilis masih di dalam takutnya nanti bertambah. Kalau gue omongin sekarang takutnya bertambah, nanti kalo gue rilis takutnya (salah) nanti aja pas rilis gue sampaikan," terangnya.

Sementara itu, Mayang Lucyana Fitri yang merupakan adik kandung mendiang Vanessa Angel, resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada Sabtu, 26 Agustus 2023 kemarin terkait dugaan penghinaan dan merendahkan simbol-simbol negara. Tak hanya Mayang, pengacara bernama Jaenudin SH juga turut melaporkan Lolly Unyu terkait video menertawakan momen upacara HUT RI ke-78.