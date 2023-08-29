Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mengenal Erminah Zaenah, Aktris Cantik Era '50-an Pujaan Presiden Soekarno

Lintang Tribuana , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |04:30 WIB
Mengenal Erminah Zaenah, Aktris Cantik Era '50-an Pujaan Presiden Soekarno
Mengenal Erminah Zaenah. (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Industri hiburan Tanah Air dahulu punya artis berbakat yang bernama Ermina Zaenah. Namanya populer di era 1950-an sebagai aktris dan produser film.

Kecintaan perempuan kelahiran Jambi, 11 November 1927 ini terhadap dunia seni sudah terlihat sejak kecil. Ia gemar menyanyi, menari, dan menekuni panggung sandiwara.

Sayang, kegemarannya ini sempat ditentang keluarga. Bahkan ayahnya pernah membawa rotan panjang ketika dia sedang bermain sandiwara.

Ermina menikah dengan Nurdin Syam pada 1943. Sang suami pernah bekerja menjadi Kapten Angkatan Laut dan banting setir dengan bekerja di studio Persari sebagai sutradara.

Seiring berjalannya waktu, kecintaan Ermina pada dunia seni bersambut yang ditandai dengan aktingnya di film Pembalasan Seruni. Film ini diproduksi oleh Golden Arrow pada 1951.

Ermina menjelma menjadi artis yang nyaris sempurna di zamannya. Punya bakat mumpuni di bidang akting serta dianugrahi wajah cantik dan tubuh langsing.

