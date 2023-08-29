Sinopsis Film Taken, Pembalasan Bengis Liam Neeson

JAKARTA - Sinopsis film Taken akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Taken adalah sebuah film thriller aksi Prancis berbahasa Inggris tahun 2008 yang disutradarai oleh Pierre Morel dari sebuah cerita yang ditulis oleh Luc Besson dan Robert Mark Kamen.

Taken dibintangi oleh Liam Neeson, Maggie Grace, Katie Cassidy, Famke Janssen, Leland Orser dan Holly Valance.

Di Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating 59%, berdasarkan 177 ulasan, dengan rata-rata rating 5.80/10.

Sinopsis Film Taken

Film Taken menceritakan Bryan Mills, mantan perwira CIA yang berencana melacak putri remajanya Kim dan sahabatnya Amanda setelah mereka diculik oleh pedagang manusia Albania saat bepergian di Prancis selama liburan.

Bryan Mills berupaya membangun hubungan lebih dekat dengan putrinya yang berusia 17 tahun, Kim, yang tinggal bersama ibunya (mantan istrinya) Lenore dan ayah tirinya yang kaya, Stuart.

Saat mengawasi keamanan di konser bintang pop Sheerah, Bryan menyelamatkannya dari penyerang yang membawa pisau. Sebagai rasa terima kasih, Sheerah menawarkan agar pelatih vokal menilai Kim sebagai penyanyi.

Sebelum Bryan bisa memberitahunya tentang tawaran itu, Kim meminta izin padanya untuk bepergian ke Paris bersama sahabatnya Amanda.

Bryan awalnya menolak karena khawatir dengan keselamatannya, tapi akhirnya menerimanya. Di bandara, Bryan mengetahui bahwa Kim berbohong kepadanya dan bahwa gadis-gadis tersebut sebenarnya berencana untuk mengikuti U2 selama tur Eropa mereka.

Setibanya di Bandara Charles de Gaulle, Kim dan Amanda bertemu dengan seorang pemuda asing tampan bernama Peter yang menawarkan untuk berbagi taksi.

Kim dan Amanda pergi ke apartemen sepupu Amanda, di mana Kim mengetahui bahwa sepupunya berada di Spanyol. Setelah menjawab panggilan dari Bryan, Kim melihat pria memasuki apartemen dan menculik Amanda. Ketika Kim diseret keluar dari persembunyiannya, dia meneriakkan deskripsi penculiknya, mengikuti instruksi ayahnya.

Bryan mendengar seseorang bernapas di telepon dan mengatakan kepada pendengar bahwa dia tidak akan mengejar para penculik jika mereka melepaskan putrinya, namun memperingatkan mereka bahwa menolak menerima tawarannya akan mengakibatkan kematian mereka.

Pendengar hanya menjawab "semoga berhasil" dan mengakhiri panggilan. Sam, seorang teman lama dan mantan kolega Bryan, menyimpulkan bahwa para penculik adalah bagian dari jaringan perdagangan seks Albania dan mengidentifikasi pendengarnya sebagai bos mafia Marko Hoxha.

Berdasarkan penculikan sebelumnya, Kim harus ditemukan dalam waktu 96 jam atau dia kemungkinan besar akan hilang selamanya. Bryan terbang ke Paris, di mana dia masuk ke apartemen dan menemukan bayangan Peter di gambar di ponsel Kim.

