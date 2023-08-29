Alasan One Piece 1074 Tak Tayang, Cek Tanggal Rilis Detailnya!

JAKARTA - One Piece 1074 tak tayang pada 27 Agustus silam. Hal ini membuat fans harus menunggu lebih lama, hingga episode tersebut kembali rilis pada 3 September mendatang.

Lalu apa yang membuat One Piece 1074 tak tayang pekan lalu? Mengutip We Got This Covered, Selasa (29/8/2023), salah satu alasan episode tersebut tak tayang karena serial live-action One Piece tayang perdana, pada 31 Agustus 2023.

Selain itu, Eiichiro Oda sang penulis cerita bajak laut topi jerami itu ingin melakukan pengeditan serta perbaikan gambar One Piece. Secara spesifik, dia ingin adegan pertarungan antara Monkey D. Luffy dan Kaisar Bajak Laut Kaido.

Gamerant melaporkan, One Piece 1074 akan berjudul Percaya pada Momo - Serangan Besar Terakhir Luffy . Ceritanya akan fokus pada Momonosuke yang punya tugas sama besarnya dengan Luffy.

Salah satunya, tentang Momonosuke yang menciptakan awan api hingga membuat manusia biasa binasa. Selain itu, akan menampilkan pertarungan sengit antara Monkey D Luffy dengan Kaisar Yonko Kaido.