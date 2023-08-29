Novi Ayla KDI Tampil di Panggung Hiburan Rakyat, Sihir Warga Tanah Tinggi dengan Suaranya

Novi Ayla KDI tampil di Panggung Hiburan Rakyat. (Ayu/MPI)

JAKARTA - Pedangdut Novi Ayla jadi salah satu artis yang memeriahkan panggung Hiburan Rakyat di kawasan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, Selasa (29/8/2023).

Acara hiburan ini diadakan oleh bacaleg Partai Perindo DPRD Dapil I DKI Jakarta, Polsek, Kecamatan dan Kelurahan Tanah Tinggi Herwanto.

Dalam rangka memperingati HUT ke-78 RI, Herwanto ingin mempererat tali silaturahmi dengan warga Tanah Tinggi, Jakarta Pusat.

Novi Alya sukses menyihir para warga yang memadati area panggung dengan suara merdunya. Ia membuka penampilannya dengan membawakan lagu andalannya berjudul Cintai Aku Karena Allah.

"Yang cantik-cantik nyanyi," ajak Novi Alya di atas panggung.