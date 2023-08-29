Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Novi Ayla KDI Tampil di Panggung Hiburan Rakyat, Sihir Warga Tanah Tinggi dengan Suaranya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |22:00 WIB
Novi Ayla KDI Tampil di Panggung Hiburan Rakyat, Sihir Warga Tanah Tinggi dengan Suaranya
Novi Ayla KDI tampil di Panggung Hiburan Rakyat. (Ayu/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pedangdut Novi Ayla jadi salah satu artis yang memeriahkan panggung Hiburan Rakyat di kawasan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, Selasa (29/8/2023). 

Acara hiburan ini diadakan oleh bacaleg Partai Perindo DPRD Dapil I DKI Jakarta, Polsek, Kecamatan dan Kelurahan Tanah Tinggi Herwanto.

Dalam rangka memperingati HUT ke-78 RI, Herwanto ingin mempererat tali silaturahmi dengan warga Tanah Tinggi, Jakarta Pusat.

Novi Alya sukses menyihir para warga yang memadati area panggung dengan suara merdunya. Ia membuka penampilannya dengan membawakan lagu andalannya berjudul Cintai Aku Karena Allah. 

"Yang cantik-cantik nyanyi," ajak Novi Alya di atas panggung. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/33/3188685/gisela_cindy_dilamar-7NVO_large.jpg
Selamat, Gisela Cindy Dilamar Sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement