Arti di Balik Nama Slank

JAKARTA - Arti di balik nama Slank, salah satu band rock legendaris Indonesia yang berdiri sejak 1983. Band ini bermula dari keputusan Erwan, Bimbim, Kiki, Denny BDN, dan Bongky membentuk Cikini Stones Complex (CSC).

Begitu band tersebut bubar, Bimbim menggaet Denny, Erwan, dan Kiki kembali membentuk band bernama Red Devil. Sementara, Bongky kala itu memilih bergabung dengan Rese Band.

Karena membutuhkan dua gitaris, Bimbim menarik Bongky untuk bergabung dengan Red Devil. Saat manggung, band ini biasanya akan membawakan lagu-lagu ciptaan sendiri dan lagu-lagu Barat milik The Rolling Stones dan Van Halen.

Menariknya, tembang hits milik dua band dunia itu tidak terdengar seperti lagu aslinya saat mereka mainkan. Hal ini lantaran Bimbim cs memainkan musik sesuka hati mereka. Kebiasaan itulah yang membuat penggemar menyebut band ini ‘slengean’.

Mengutip Slank.com, arti kata slengean bermakna semaunya sendiri. Julukan itulah yang kemudian membuat Red Devil mengganti nama mereka menjadi Slank. Band ini kemudian tampil perdana dengan nama Slank di Universitas Nasional (UNAS) Jakarta.

BACA JUGA: 2 Musisi Ogah Manggung Bareng Dewa 19 karena Ahmad Dhani

Sejak itu, Slank tampil membawakan lagu-lagu rock ciptaan sendiri. Slank sempat 14 kali berganti personel sejak awal debut hingga sekarang. Kiki hengkang pada 1984 dan digantikan Adri Sidharta tahun 1985.

Tidak lama, sang vokalis, Erwan, juga memutuskan hengkang. Posisi vokalis Slank sempat diisi dua penyanyi perempuan, Uti Suharyati dan Lala. Slank kemudian menggandeng Well Willy sebagai vokalis pada 1986.