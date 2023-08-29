Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Jadilah Pahlawan Bagi Seluruh Musisi di Indonesia di Momen Kemerdekaan, Ini Alasannya

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |13:08 WIB
Jadilah Pahlawan Bagi Seluruh Musisi di Indonesia di Momen Kemerdekaan, Ini Alasannya
Trebel Musik di momen Kemerdekaan RI (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Di momen kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, sudah saatnya kamu menjadi pahlawan bagi semua musisi di Indonesia. Hal ini bisa dilakukan dengan tidak mengkonsumsi musik bajakan atau ilegal.

“Kayaknya belum merdeka, karena ternyata sampai sekarang masih banyak orang di luar sana menyalahgunakan karya kita sebagai musisi,” ucap Meiska Adinda.

Hal senada juga diucapkan Aruma sang musisi pelantun lagu berjudul Muak. Ia mempunyai harapan untuk pendengar musik Indonesia. “Para pendengar musik bisa memperkuat lagi keinginan untuk mendengarkan musik lewat platform yang legal,” jelas Aruma.

Aplikasi TREBEL Musik di Indonesia hadir sebagai solusi untuk semua penikmat musik agar dapat menjadi Pahlawan bagi musisi.

“Musisi Indonesia wajib mendapatkan dukungan penuh dari para pecinta musik di tanah air. Lewat aplikasi TREBEL musik adalah salah satu caranya, karena semua musisi akan mendapatkan kompensasi secara adil lewat iklan yang ada di aplikasi oleh sebab itu semua masyarakat bisa mendengarkannya tanpa bayar sama sekali secara legal atau resmi di TREBEL.” ucap Toto Widjojo selaku Country Head Manager TREBEL Music Indonesia.

Dalam rangka kemerdekaan juga, kamu bisa mendengarkan kumpulan lagu dari musisi Indonesia dengan tajuk playlist “Merdekakan Musikmu” di TREBEL. Salah satu yang wajib kamu dengarkan adalah lagu terbaru dari Deborah Hanna yang berjudul Saat Kutemukanmu

 Jadilah Pahlawan Bagi Seluruh Musisi di Indonesia di Momen Kemerdekaan, Ini Alasannya

Halaman:
1 2
